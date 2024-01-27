В Госдуме назвали снятие блокады Ленинграда знаковым историческим событием

Снятие блокады Ленинграда является для президента России Владимира Путина личной историей и личным праздником, сказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Путин, конечно, как коренной ленинградец, слышал страшные истории тех, кто пережил блокаду. Для каждого ленинградца это личная история. Это во многом отражается в его отношении к сохранению памяти ветеранов и жертв блокады», — сказал Матвейчев.

По его словам, задача государства – поддерживать блокадников.

«В России подписан закон о единовременных выплатах 50 тыс. рублей по случаю 80-летия снятия блокады. Также действуют и другие законы, дающие ежемесячные выплаты. На данный момент блокадники получают 45,5 тыс. рублей в месяц, а также выплачиваются другие социальные пособия. Из года в год социальная поддержка ветеранов растет. Владимир Путин следит, чтобы ветеранам отдавались долги за победу в Великой Отечественной войне», — отметил депутат.

Также Матвейчев рассказал о важности сохранения памятников погибшим в Великой Отечественной войне.

«В России проводится много мероприятий, связанных с сохранением исторической памяти. Постоянно устанавливаются и ремонтируются памятники и мемориалы. Это все делается для того, чтобы наши будущие поколения никогда не забывали о подвиге советского народа», — сказал депутат.

Кроме того, Матвейчев привел пример с Украиной, где забыли о ценностях исторической памяти.

«На Украине сносят памятники, не уделяют должное внимание воспитанию. Все это кончается тем, что молодому поколению, которое не знает историю, «впихивают в голову» свою версию фальсифицированной истории. Именно поэтому сейчас идет СВО, чтобы бороться за историческую правду. Россия борется с фейковой историей, которую пытается навязать Запад», — заключил Матвейчев.

Напомним, 27 января 2024 года отмечается 80 лет снятия блокады Ленинграда.