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В ряде районов Кривого Рога отключили отопление из-за аварии на теплосетях

Повреждение трубопровода привело к частичному отключению отопления в Кривом Роге

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Частичное отключение отопления произошло в украинском Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области. Об этом сообщила информационная компания «Криворожская теплоцентраль», передает местное агентство УНН.

В материале отмечается, что расположенный в Покровском районе магистральный трубопровод получил повреждение. По словам представителей «Криворожской теплоцентрали», поломка нуждается в «немедленном устранении».

Ожидается, что ремонт оборудования займет два дня и будет завершен 29 января. При этом из-за коммунальной аварии, причины которой не уточняются, без отопления остались жители сразу нескольких районов города.

26 января украинский энергетический оператор «Укрэнерго» сообщил о повреждении ряда инфраструктурных объектов на территории Харьковской области. В компании рассказали, что в результате взрывов 16,5 тыс. абонентов остались без света.

За день до этого повреждения получили несколько объектов инфраструктуры, расположенные в подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Однако, о каких именно объектах шла речь, не уточнялось.

Ранее в украинском городе Львове из-за атаки хакеров пропало отопление.

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