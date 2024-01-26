Ветеринары назвали худший вариант кормления домашних животных

Самый вредный вариант кормления домашних кошек и собак – это попытка миксовать натуральную еду с сухим кормом, убежден ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Если хозяин начал кормить питомца натуральной едой – это нормально, но нужно придерживаться такого варианта кормления всегда, пояснил он в беседе с НСН.

При переходе на натуральное кормление следует рассчитывать свои силы, так как это будет отнимать больше времени, отметил ветврач. Человеку будет недостаточно просто вскрыть пакетик и насыпать корм, а нужно будет готовить целую кормосмесь со всеми нужными витаминами. Причем у кошек и собак рацион должен быть разный, подчеркнул Шеляков.

«Наихудший вариант – прыгать с типов кормления. Поэтому можно кормить натуральным, но важно рассчитывать свои силы. Если начали кормить натуральной едой, то продолжайте это делать и дальше», – подчеркнул ветврач.

Говоря о кормах, он отметил, что импортные марки необязательно являются более качественными – многие российские производители делают полезные корма. Однако после ухода зарубежных компаний, российские корма тоже подорожали, даже те, которые отличаются невысоким качеством, констатировал ветеринар.

Чуть раньше российское подразделение Nestle, которое занимается выпуском кормов для животных, предупредило партнеров о повышении отпускных цен. Подорожают влажные корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг», сухие корма Pro Plan.

Ранее сообщалось об эксперименте по маркировке кормов для животных, который проходит в России до конца августа.