Песков объяснил, почему Путин часто посещает Калининградскую область

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Калининградскую область важным субъектом для России, поэтому президент уделяет особое внимание развитию региона. Об этом он рассказал во время брифинга.

Стало известно, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов подсчитал, что Путин посещал Калининград с визитом уже 15 раз, что гораздо больше, чем другие регионы страны. Журналисты обратили внимание, что области выделяют щедрые госпрограммы, а также инвестиции.

«Калининград — это уникальный с точки зрения своего географического положения субъект РФ. <...> его развитие является важной задачей. Это было стратегической задачей, когда была позитивная динамика в развитии отношений с европейскими странами. Но и сейчас, когда это отношение стало враждебным, задача стала важнее», — отметил Песков.

По его словам, регион нуждается в программах поддержки и сам эффективно расходует деньги. Также он обратил внимание, что область уверенно развивается, отдавая себе отчет в возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны стран ЕС.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».