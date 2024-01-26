В Госдуме призвали расширить выплаты пособий по уходу за детьми-инвалидами

Выплачивать пособия по уходу за ребенком-инвалидом следует всем одиноким родителям вне зависимости от того, работают они или нет, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Предложение расширить категории получателей выплат она направила главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию ее письма.

Благодаря недавно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, родители детей с инвалидностью могут получать пособие в размере 10 тыс. рублей и при этом работать неполный день или дистанционно, напомнила депутат. Раньше такие выплаты предназначались лишь безработным родителям. Теперь родители не вынуждены выбирать между пособием и работой, однако необходимо продолжать расширение мер поддержки, убеждена Лантратова.

Одинокие родители детей-инвалидов часто сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами, так как уход за такими детьми требует больших затрат. Это, в том числе, покупка специального оборудования, дорогостоящих лекарств и так далее. Родители вынуждены работать полный день, чтобы выбраться из бедственного положения, отметила депутат. Однако в этом случае они теряют право на ежемесячную выплату пособия.

Лантратова призвала предоставить одиноким родителям право на пособие по уходу детей с инвалидностью вне зависимости от их трудовой деятельности.

«В отсутствие помощи со стороны второго родителя выплата в размере 10 тыс. рублей станет дополнительным источником дохода семьи и будет способствовать обеспечению достойного уровня жизни ребенка», — уверена депутат.

Напомним, в декабре 2023 году Путин подписал указ о сохранении выплат родителям детей-инвалидов. Согласно указу, выплата возможна и в случае, если родители работают дистанционно или на дому.

Ранее в России также призвали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов.