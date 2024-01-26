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Силовики накрыли созданную супружеской парой банду, торговавшую наркотиками по всей России

В Черкесске раскрыли крупный наркокартель, созданный сирийцем и россиянкой

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РИА «Новости»

В Карачаево-Черкесии раскрыли банду, занимавшуюся наркобизнесом, с супружеской парой во главе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 28-летний Барсел Дарвиш приехал в Россию из Сирии в 2022 году, женился на 26-летней россиянке и уже успел получить гражданство. Молодые люди создали наркокартель, наняв на работу египтян. Главарь открыл «сеть» магазинов в DarkNet и жил с супругой на деньги от продажи запрещенных веществ. Иностранцы-курьеры делали закладки с наркотиками в Москве, Подмосковье и других регионах страны.

К настоящему времени силовики задержали пятерых членов банды. Все они, кроме жены сирийца, которая сидит под домашним арестом, находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками и по факту создания преступного сообщества.

Ранее россиянин сдал закладчика полиции и стал получать угрозы от наркомафии.

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