Для расследования крушения Ил-76 под Белгородом назначено много экспертиз

По делу о крушении самолета Ил-76, перевозившего подготовленных для обмена украинских военнопленных, будут проведены несколько сложных экспертиз. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, назначены авиационно-техническая, трасологическая, судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы. Помимо этого специалисты проведут наземную выкладку обломков фюзеляжа. В настоящий момент найдено около десяти крупных обломков самолета.

Для проведения расследования на аэродроме, где заправлялся Ил-76, изъяты образцы топлива, собрана вся предполетная и техническая документация. Основная разрабатываемая версия — поражение самолета ракетой, выпущенной из ЗРК украинскими военными. Ее тип предстоит установить.

Крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в Белгород, произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново Белгородской области. На борту находились 65 приготовленных для обмена пленными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

25 января Следственный комитет России заявил, что сбитый Ил-76 был атакован зенитной ракетой с территории Украины.

В тот же день на обломках сбитого ВСУ Ил-76 были найдены поражающие элементы ракеты.

Ранее в ГУР Украины заявили о готовности продолжать обмены пленными с Россией.