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Чернышенко раскрыл, во сколько раз вырастут президентские и правительственные стипендии

Чернышенко: повышением президентской стипендии Россия инвестирует в свое будущее

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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Повышение президентской стипендии до 30 тыс. рублей и правительственной стипендии до 20 тыс. рублей, о котором сегодня объявил глава государства Владимир Путин, — это существенный рост. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Эти решения позволят поддержать студентов всех направлений и специальностей, проявивших выдающиеся достижения в учебе и науке, а значит усилить подготовку высококвалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета страны», — отметил зампред.

По словам Чернышенко, таким образом государство инвестирует в свое будущее. Такое решение — залог поступательного развития экономики РФ, уверен он.

Из федерального бюджета на эти цели будут выделять 2,3 млрд рублей в год, отметил Чернышенко.

Сейчас размер базовой стипендии президента для студентов — 2200 рублей, по приоритетным направлениям — 7000 рублей. Этот вид стипендии получает 3400 человек. Таким образом, стипендия вырастет от 4,3 до 13,6 раза.

Стипендию правительства получают 5700 человек, ее базовый размер — 1440 рублей и 5000 рублей по приоритетным направлениям. То есть размер стипендии увеличится от 4 до 14,3 раза.

О решении повысить президентские стипендии Путин объявил на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

Ранее Путин рассказал студентам о преимуществах высшего образования.

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