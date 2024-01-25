Турэксперт раскрыл, какое наказание может грозить участникам «Би-2» в Таиланде

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в интервью RT прокомментировал известие о том, что участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде после концерта на острове Пхукет. По его словам, музыкантам грозят штраф и выдворение из страны.

«Никакого тюремного срока, ничего им не грозит, просто небольшой штраф и выдворение из страны. В течение какого-то срока в Таиланд заехать не смогут, а срок закончится, скажем, через полгода, обратно могут приезжать, естественно, как туристы», — сказал Мкртчян.

По его мнению, скорее всего перед задержанием артистов в правоохранительные органы «поступил сигнал», поскольку полиция Таиланда «обычно просто так не приходит».

Группу «Би-2» задержали в Таиланде после концерта из-за отсутствия у музыкантов разрешения на работу. Рокерам грозит депортация в Россию, где их требовали признать спонсорами терроризма и государственными изменниками. Также стало известно, что музыкантов оштрафуют. Размер взыскания определит суд, он может составить 50 тысяч тайских батов (124 тысячи рублей). Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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