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Стало известно о планах Путина во время визита в Калининград

Песков рассказал, что Путин встретится со студентами в Калининграде

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг посетит Калининград, где пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Студенты будут спрашивать все, что они хотят, президент будет на все это отвечать, поздравлять всех студентов в лице учащихся университета Канта», — сказал Песков.

Помимо встречи с калининградскими студентами глава государства проведет совещание о развитии региона, а также отдельную встречу с главой области Антоном Алихановым, отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что еще планируется по видеоконференции открыть в Калининградской области предприятие, которое производит панели для солнечных батарей.

До этого Владимир Путин в рамках Всероссийского форума «Родные — Любимые» официально объявил о начале Года семьи. Он поприветствовал участников мероприятия и отметил, что Год семьи стал естественным продолжением Года учителя и наставника.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.

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