Из упавшего в Афганистане самолета с россиянами украли $1 млн

Из упавшего в Афганистане российского самолета Falcon 10 украли $1,2 млн. Об этом сообщило афганское издание Hasht e Subh со ссылкой на источники в регионе.

Отмечается, что первая прибывшая на место аварии группа связана с начальником штаба вооруженных сил «Талибана» (организация запрещена в России).

По данным издания, после кражи губернатор от «Талибана» в провинции Бадахшан, где упало воздушное судно, по приказу заместителя премьер-министра организации Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию дела.

Согласно данным СМИ, возглавил комиссию по расследованию руководитель управления разведки «Талибана» в Бадахшане.

21 января российский бизнес-джет Falcon 10 разбился в гористой местности Афганистана. Он должен был доставить в Москву больную россиянку, подключенную к аппарату ИВЛ. Женщину сопровождал ее супруг, также на борту находились двое врачей и пилоты. Медики и члены экипажа выжили.

Пилоту бизнес-джета Аркадию Грачеву и его экс-супруге Екатерине Агаповой может грозить до 10 лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, почему выжили пилоты разбившегося в Афганистане Falcon 10.