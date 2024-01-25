Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о пострадавших во время обрушения на насосной станции

Один погиб и трое пострадали после обрушения на насосной станции в Новотроицке

close
100%
Новотроицк CLUB 2.0/VK

Один человек погиб и трое пострадали из-за обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС города.

В пресс-службе МЧС сказали агентству, что тело извлечено из-под завалов.

В то же время в правительстве Оренбургской области сообщили ТАСС, что смогли установить связь с шестью пострадавшими, которые находятся в подземном помещении станции.

Утром 25 января в здании канализационной насосной станции, расположенной в городе Новотроицке, произошло обрушение. Сразу после этого появилась информация, согласно которой под завалами могли оказаться семь человек.

Позже стало известно, что три человека, получившие травмы в результате обрушения, доставлены в больницу

Другие подробности о происшествии пока не приводились. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В конце декабря в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение шестиэтажного здания. В результате ЧП никто из не пострадал.

Ранее во Владивостоке обрушилась часть здания бывшего пивоваренного завода.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами