Стали известны подробности о пострадавших во время обрушения на насосной станции

Один человек погиб и трое пострадали из-за обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС города.

В пресс-службе МЧС сказали агентству, что тело извлечено из-под завалов.

В то же время в правительстве Оренбургской области сообщили ТАСС, что смогли установить связь с шестью пострадавшими, которые находятся в подземном помещении станции.

Утром 25 января в здании канализационной насосной станции, расположенной в городе Новотроицке, произошло обрушение. Сразу после этого появилась информация, согласно которой под завалами могли оказаться семь человек.

Позже стало известно, что три человека, получившие травмы в результате обрушения, доставлены в больницу

Другие подробности о происшествии пока не приводились. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В конце декабря в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение шестиэтажного здания. В результате ЧП никто из не пострадал.

Ранее во Владивостоке обрушилась часть здания бывшего пивоваренного завода.