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Появилось видео со взрывом на канализационно-насосной станции в Оренбургской области

Момент взрыва на канализационно-насосной станции в Новотроицке попал на видео

Взрыв в здании канализационно-насосной станции в Новотроицке попал на видео. Кадры опубликовали в группе «Новотроицк CLUB 2.0».

Здание канализационной насосной станции обрушилось утром 25 января. Стало известно, что под завалами могли находиться люди.

«Под завалами могут находиться до семи человек», — отметили источники Telegram-канала «112».

До этого шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

В ноября в Сочи во время шторма обвалилось здание. Инцидент произошел в микрорайоне Лоо. На видео с места инцидента заметно, как за несколько секунд на фасаде трехэтажного здания появились крупные трещины. Во время стихийного бедствия землю под зданием подмыло, в результате оно обвалилось.

Ранее во Владивостоке обрушилась часть здания при сносе бывшего пивзавода «Ливония».

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