Мужчина напал с ножом на незнакомую женщину в центре Москвы и попал на видео

В Москве пьяный мужчина с ножом напал со спины на незнакомую женщину. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуре.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел в дневное время на 2-й Тверской-Ямской улице в Центральном округе столицы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения хулиган подбежал к прохожей и, действуя из хулиганских побуждений, ударил ее ножом. Кроме того, злоумышленник толкнул потерпевшую, она упала под колеса припаркованной машины. Женщине потребовалась медицинская помощь, а нападавший успел скрыться.

Позднее подозреваемого задержали. К настоящему времени 39-летнему мужчине было предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей. Привлечение к уголовной ответственности преступника, причинившего женщине телесные повреждения, контролирует Тверская межрайонная прокуратура.

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