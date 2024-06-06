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Путин: Россия будет выстраивать отношения с правительством талибов

Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с «Талибаном»

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Bernat Armangue/AP

Президент России Владимир Путин выразил необходимость установления отношений с правительством, сформированным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Об этом он заявил в ходе встречи с главами мировых информационных агентств, пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул важность учета различных точек зрения в регионе относительно признания талибов. Он отметил, что реалии диктуют контроль «Талибана» над властью в стране, поэтому необходимо налаживать диалог с данным правительством.

Президент также подчеркнул, что стабильность в Афганистане является ключевой для интересов не только России, но и Узбекистана.

Путин обсудил этот вопрос с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым и выразил необходимость выполнения договоренностей на международном уровне, включая инклюзивное участие всех этнических групп во власти. По словам Путина, Узбекистан сталкивается с проблемой доступа к мировому океану, и одним из возможных решений является развитие логистики через территорию Афганистана.

Ранее «Талибан» приехал на ПМЭФ.

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