Путин: Россия будет выстраивать отношения с правительством талибов

Президент России Владимир Путин выразил необходимость установления отношений с правительством, сформированным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Об этом он заявил в ходе встречи с главами мировых информационных агентств, пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул важность учета различных точек зрения в регионе относительно признания талибов. Он отметил, что реалии диктуют контроль «Талибана» над властью в стране, поэтому необходимо налаживать диалог с данным правительством.

Президент также подчеркнул, что стабильность в Афганистане является ключевой для интересов не только России, но и Узбекистана.

Путин обсудил этот вопрос с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым и выразил необходимость выполнения договоренностей на международном уровне, включая инклюзивное участие всех этнических групп во власти. По словам Путина, Узбекистан сталкивается с проблемой доступа к мировому океану, и одним из возможных решений является развитие логистики через территорию Афганистана.

Ранее «Талибан» приехал на ПМЭФ.