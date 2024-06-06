Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ЕГЭ следует заменить на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, которая пройдет в форме государственных экзаменов.

Депутаты подчеркнули, что на проведение ЕГЭ расходуются значительные государственные средства. В результате ЕГЭ коррупционная составляющая переместилась из приемных комиссий на уровень олимпиад, а расходы родителей — на рынок репетиторства.

В документе отмечается, что ЕГЭ, по сути, стал недопустимым экспериментом над учениками и школами. Он сводится лишь к простой постановке формул или слов, не развивая аналитические знания и логические рассуждения. По мнению депутатов, ЕГЭ ухудшил качество образования и привел его к кризису.

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ЕГЭ по профильным предметам с 2025 года необходимо сделать обязательным для поступления в педагогические вузы.

Ранее выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ.