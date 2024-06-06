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Путин оценил использование доллара как инструмент санкций

Путин считает ошибкой США использование доллара в качестве инструмента санкций

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Shutterstock

Российский лидер Владимир Путин заявил, что использование доллара как инструмент санкций является большой ошибкой Соединенных Штатов. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает издание «Известия».

«На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США — это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто», — сказал Путин.

Он отметил, что США в своих попытках уберечь доллар как единую валюту наоборот ухудшает ее положение в мире. Из-за этого, по словам Путина, Россия постепенно переходит на расчеты в национальной валюте.

До этого сообщалось, что в США обеспокоились разгоном инфляции и слабеющим долларом. Отмечается, что в попытке решить проблему законодатели внесли в конгресс проект об упразднении Федеральной резервной системы (ФРС). Его инициатором стал республиканец Томас Мэсси. Проект подразумевает отмену закона 1913 года о создании ФРС, а также упразднение совета управляющих.

Ранее Путин назвал глупостью политику США по доллару.

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