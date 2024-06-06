Путин прокомментировал возможность подписания мирного договора с Украиной

На Украине найдется сторона, с которой можно заключить мирный договор, но необходимо желание Киева. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

«И с кем подписывать договор? Тем не менее все можно решить, обо всем можно договориться, полнота власти если переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор», — сказал российский лидер.

Во время этой встречи президент также заявил, что РФ и Украина были близки к договоренности по денацификации, украинское руководство было готово пойти на условия российской стороны.

17 мая Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине с представителями разных государств, в том числе и с украинскими властями.

По его словам, базой для переговоров по Украине является проект договоренностей, который был подготовлен на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

Ранее Путин заявил о нелегитимности Зеленского.