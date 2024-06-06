Экс-игрок «Северстали» сравнил завод в Череповце с адом

Нападающий казахстанского «Барыса» Владислав Кодола поделился воспоминаниями о выступлениях за череповецкую «Северсталь». В интервью Legalbet он сравнил Череповецкий металлургический комбинат с адом.

«В Череповце, когда играл, нас командой возили на заводы, на экскурсию. Вывозили вглубь, где доменные печи. Везде листы, сталь. Честно, было ощущение, что ты в аду. Не представляю, как там долго находиться», — сказал Кодола.

Он назвал очень тяжелым этот труд, отметив, что он влияет на здоровье. Кодола признался, что у него остались «жутковатые» воспоминания от посещения комбината. Он также отметил, что впечатление на него произвели рабочие завода, «черные» от копоти. «После посещения думаешь: буду стараться в хоккей играть», — заключил спортсмен.

Владислав Кодола выступал за «Северсталь» с 2016 по 2022 год. За это время он провел в составе команды 239 матчей и набрал в них 85 (37+48) очков. Затем играл за минское «Динамо», а в настоящее время продолжает карьеру в «Барысе». Уроженец Гомеля, Кодола выступал за сборные России разных возрастов, но в 2020 году перешел в сборную Белоруссии.

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