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Якутянин попал под суд за репосты призывов к митингу в столице республики

Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за призывы выходить на митинг в Якутске

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Якутии осудили местного жителя, который пересылал в соцсетях призывы к митингам в столице республики. Об этом сообщается на сайте Якутского городского суда.

Как было установлено, якутянин делал в социальных сетях репосты постов, призывающих идти на несанкционированную акцию. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Его обвинили в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» и оштрафовали на 20 тыс. рублей. Согласно материалам дела, закон местный житель нарушил ночью 24 января, приговор ему был вынесен в тот же день.

Митинги в Якутске начались после драки между 18-летним и 23-летним молодыми людьми. Последний получил несовместимые с жизнью травмы. Накануне глава региона отметил, что подозреваемый задержан. Также он отметил, что на территории региона будут усилены меры общественной безопасности, и выразил соболезнования семье потерпевшего. Айсен Николаев обвинил в протестах «организаторов, сидящих за границей» и призвал местных не реагировать на призывы желающих «разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить» жителей России.

Ранее жители Якутии сообщали, что мессенджеры WhatsApp и Telegram перестали работать на территории региона без подключения к VPN. Как стало известно, проблемы были связаны с пробной блокировкой мессенджеров, и сбой был согласован с Роскомнадзором.

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