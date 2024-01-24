Арест имущества и денежных средств родственников Блиновской продлили

В Следственном комитете России по Москве заявили, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что 24 января в Замоскворецком районном суде столицы с участием Блиновской были рассмотрены ходатайства московского СК о продлении срока наложения ареста на ее имущество, денежные средства и ряда подконтрольных юрлиц.

До этого представитель защиты Елены Блиновской обжаловала решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения блогеру, которая нарушила введенные ограничения в рамках избранного ей домашнего ареста.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

22 января 2024 года суд продлил арест Блиновской до 26 апреля. В качестве причины следствие называло нарушение блогером условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым женщине запрещено общаться.

Ранее сообщалось, что Блиновскую поместили в камеру на 20 человек.