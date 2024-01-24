Против проводницы, выбросившей Твикса, возбудили дело

Уголовное дело возбудили против проводницы поезда РЖД, которая выбросила кота Твикса на улицу в Кирове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сообщает агентство.

18 января стало известно, что в Кирове работница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за бездомного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

До этого кондуктора из Самары Татьяну Трифонову по ошибке затравили из-за кота Твикса, которого высадила с поезда на мороз проводница поезда в Кирове.

Ранее выбросившая кота Твикса из поезда на мороз проводница объяснила свой поступок.