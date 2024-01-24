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В Москве арестован замначальника полиции по одному из районов

Замначальника полиции по московскому Зюзино арестовали за взяточничество

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Замначальника полиции по московскому району Зюзино Сергея Алипова арестовали за взяточничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районного суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении Алипова С. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 марта», — указано в сообщении пресс-службы суда.

Зюзина обвиняют по ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 291.1, ч. 3 ст. 291 УК РФ — по мнению следствия, бывший ответственный за патрульно-постовую службу района Зюзино участвовал в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки.

Алипов занимал свою должность на протяжении восьми лет.

До этого в Москве возбудили дело после нападения на полицейского.

В ведомстве добавили, что фигурант уголовного дела скрылся с места преступления. Полицейского доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее российский полицейский в магазине обезвредил мужчину с боевой гранатой.

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