Спецназ задержал вооруженную женщину, которая забаррикадировалась в офисе ФБР в Сиэтле

Женщину с оружием, забаррикадировавшуюся в офисе Федерального бюро расследований (ФБР) в американском городе Сиэтл, задержал спецназ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, женщина вошла в вестибюль здания отделения ФБР в Сиэтле и внезапно приставила себе пистолет к груди. Никаких требований при этом она не выдвигала и не брала никого в заложники.

К зданию подтянулись десятки полицейских, которые с помощью громкоговорителей стали убеждать женщину сдаться. Улицы вокруг места происшествия были оцеплены.

Спустя примерно час переговоров женщину убедили сдаться. Спецназовцы из отряда быстрого реагирования задержали ее.

До этого сообщалось, что США мужчина остался жив благодаря цепочке на шее. В него во время ссоры выстрелили из пистолета, но пуля попала в украшение и отрикошетила.

Ранее сообщалось, что 11-летний школьник в США месяц терроризировал жителей города, устраивая ограбления и перестрелки.