Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Крите раскопали древнее сооружение, похожее на легендарный лабиринт минотавра

YPPO: на острове Крит нашли круглый ритуальный комплекс возрастом 4000 лет

close
100%
Archaologisches Forschungsinstitut RAAP

Греческие археологи обнаружили на острове Крит таинственное древнее сооружение, напоминающее лабиринт. Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры Греции (YPPO).

Найденный комплекс диаметром около 50 метров состоит из восьми концентрических каменных колец с перегородками, образующими небольшие помещения. На постройку наткнулись в ходе земляных работ при строительстве радарной башни аэропорта.

Расположенное на самой вершине холма, недалеко от города Кастелли, древнее здание, судя по всему, имело две основные зоны: круглое здание диаметром 15 метров в самом центре и зону, образованную окружающими стенами.

Основываясь на стиле фрагментов керамики, обнаруженных во время раскопок, ученые ориентировочно датировали здание 2000–1700 годами до нашей эры. Это время относится к периоду минойской цивилизации.

Ученые отметили сходство постройки с лабиринтом критского царя Миноса, описанным в древнегреческих мифах. Согласно легенде, в лабиринте жил минотавр — чудовище с телом человека и головой быка.

Специалисты отметили, что «лабиринт» близ Кастелли, скорее всего, использовался для проведения ритуальных пиров с большим количеством еды, вина и других подношений. На это указывает множество костей животных, найденных на месте раскопок.

Ранее археологи нашли в Китае многотонный саркофаг с сокровищами императора Шихуанди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами