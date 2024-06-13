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В Италии заявили, что Путин усугубляет хронические проблемы Зеленского

Fatto Quotidiano: Путин заставляет Зеленского принимать выгодные для РФ решения

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Итальянский политолог Алессандро Орсини заявил, что президент РФ Владимир Путин заставляет принимать украинского лидера Владимира Зеленского выгодные для российских войск решения. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.

По словам Орсини, Путин усугубляет три хронические проблемы Зеленского, заключающиеся в нехватке солдат, вооружений и финансов. Москва вынуждает Киев тратить больше снарядов, оставлять без защиты Херсонский и Запорожский фронты, перебрасывая оттуда войска, и расходовать больше денег.

Политолог подчеркнул, что большое количество направлений для наступления российских войск уменьшает возможности сопротивления украинской армии.

До этого сообщалось, что от командиров Вооруженных сил Украины стали требовать обязательного согласования их речей для выступлений, интервью и публикаций в блогах с управлением стратегических коммуникаций.

Ранее немецкий журналист рассказал, в чем уязвимость украинской ПВО.

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