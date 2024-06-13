В МИД РФ заявили о подготовке НАТО к столкновению с Россией

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что все сегодняшние действия НАТО являются подготовкой к возможному столкновению с Россией. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По словам Грушко, проводимые альянсом учения говорят о том, что «все концепции безопасности на основе сотрудничества оказались отброшены». Дипломат считает, что НАТО вернулось к схемам обеспечения безопасности времен холодной войны.

Грушко обратил внимание, что в экономической сфере против России были введены тысячи незаконных санкций, а в идеологической сфере наблюдается демонизация России. Одним из «кричащих» примеров дипломат назвал объявление, что «если НАТО потерпит поражение на Украине, то на следующий день Россия обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтики».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны адаптировать свое ядерное сдерживание к новым обстоятельствам. Причиной для необходимости адаптации ядерного сдерживания является якобы «опасная риторика» России. Также Столтенберг утверждает, что задача НАТО осталась прежней — якобы поддержание мира и сдерживание.

Ранее в минобороны ФРГ обозначили сроки возможного нападения России на НАТО.