Посол обратил внимание на реакцию мирового большинства на санкции против России

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны мирового большинства отказались присоединиться к санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки не поддержали рестрикции в отношении Москвы. Антонов добавил, что такие государства демонстрируют готовность к укреплению сотрудничества с российской стороной по ряду вопросов.

Он отметил, что у Москвы много единомышленников, которые стремятся проводить независимую политику, отвечающую национальным интересам.

До этого Центробанк России в своем пресс-релизе заявил, что Московская биржа приостанавливает проведение биржевых торгов в долларах и евро в связи с санкциями минфина США.

Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.