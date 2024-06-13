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Посол обратил внимание на реакцию мирового большинства на санкции против России

Посол Антонов: мировое большинство не поддержало санкции против России

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны мирового большинства отказались присоединиться к санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки не поддержали рестрикции в отношении Москвы. Антонов добавил, что такие государства демонстрируют готовность к укреплению сотрудничества с российской стороной по ряду вопросов.

Он отметил, что у Москвы много единомышленников, которые стремятся проводить независимую политику, отвечающую национальным интересам.

До этого Центробанк России в своем пресс-релизе заявил, что Московская биржа приостанавливает проведение биржевых торгов в долларах и евро в связи с санкциями минфина США.

Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.

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