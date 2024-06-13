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В Счетной палате оценили реализацию госпрограмм по развитию ДФО

Счетная палата признала неэффективной реализацию 60% госпрограмм по развитию ДФО

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Счетная палата Российской Федерации указала на недостаточно эффективную реализацию 60% госпрограмм по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщает РИА Новости.

Аудиторы палаты отмечают, что в 2020-2022 годах на реализацию государственных программ в регионе было направлено 3,8 триллиона рублей.

По данным ведомства, 60% программ в ДФО были признаны не в полной мере эффективными.

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова подчеркивает, что в 2020-2022 годах полностью было выполнено порядка 85% мероприятий в рамках государственных программ.

До этого Счетная палата проверила работу Минприроды за 2023 год и обнаружила 56 нарушений на общую сумму более 74 млрд рублей.

В основном нарушения касаются правил ведения бухгалтерского учета. Аудит показал, что 17 из них — финансовые. Федеральный бюджет пострадал на 6,2 млн рублей.

Также Счетная палата определила, что Минприроды не обеспечило реализацию в полном объеме основных мероприятий по госпрограммам «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Развитие лесного хозяйства».

Ранее Счетная палата выявила многомиллиардные нарушения в здравоохранении.

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