Ученые начали разработку денежной единицу для расчетов в рамках БРИКС

Под эгидой Международного научно-исследовательского института проблем управления идет разработка денежной единицы для расчета в рамках БРИКС. Об этом сообщают «Ведомости».

Издание уточняет, что разрабатывается децентрализованная экосистема «Юнит» с собственной расчетно-платежной единицей UNT. Именно она и позволит решить проблему трансграничных платежей в условиях санкций.

До этого стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Позже в АТОР рассказали, как санкции против Мосбиржи повлияют на сферу туризма.

Ранее в Центробанке отреагировали на санкции США против Мосбиржи.