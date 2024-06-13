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Странам Запада напомнили о словах Путина после появления АПЛ у берегов Кубы

Норвежский политолог Дизен напомнил слова Путина после появления АПЛ у Кубы

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Минобороны России

Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X.

Политолог вспомнил эти слова после появления атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) РФ у берегов Кубы. Он ответил на слова западных политиков, что РФ не будет реагировать на нарушение ее «красных линий». Дизен подчеркнул, что Россия уже взяла под контроль Крым, когда ее интересы были нарушены.

«Путин тогда заявил: «Всему есть предел. А с Украиной наши западные партнеры перешли черту»», — написал политолог.

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что сближение России и Кубы сделает США значительно уязвимее.

Позже подполковник запаса ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты должны поспособствовать снижению напряжения в конфликте на Украине после отправки атомных подлодок Военно-морского флота (ВМФ) России в порт кубинской Гаваны.

Ранее в США заявили, что отслеживают действия РФ у побережья Кубы.

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