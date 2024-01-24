Риелтор объяснила, почему «однушки» в Москве дорожают

В 2023 году стремительно рос спрос на жилье в Москве, а вместе с ним росли и цены. Кроме того, произошел рост ключевой ставки Банка России, а также повысился размер первоначального взноса по ипотеке. Об этом проекту «Сноб» рассказала основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. На фоне дорогой ипотеки, по ее словам, многие решили повременить с покупкой квартиры и предпочли аренду.

«Бюджетные варианты подорожали сильнее остальных. <...> Это связано с тем, что на них максимальный спрос — разбирают такие квартиры очень быстро. Если в пределах одной бюджетной локации год назад можно было видеть, допустим, 30 предложений однушек в аренду по 28–33 тыс. рублей, то сейчас — максимум 5–7 предложений за 35–45 тыс. рублей», — рассказала она.

При этом, по мнению экспертов, основной рост цен на аренду недвижимости уже произошел, и в этом году квартиры дорожать уже не будут.

Ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин до этого предположил, что в 2024 году цены на аренду жилья в Подмосковье могут вырасти еще на 25%. По его словам, разрыв между стоимостью аренды и ежемесячным платежом по ипотеке будет постепенно сокращаться.

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