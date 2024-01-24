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В Минобороны РФ подтвердили, что Ил-76 был сбит ВСУ

Минобороны РФ: самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой ВСУ из Харьковской области

Самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит над Белгородской областью вооруженными силами Украины (ВСУ). Информацию об этом подтвердили в российском Минобороны, где охарактеризовали действия киевского режима как теракт.

По данным ведомства, инцидент произошел в 11:15. Самолет транспортировал пленных бойцов ВСУ в Белгород для последующей их перевозки в зону, где должен был произойти обмен, когда его поразили ракетой из населенного пункта Липцы Харьковской области посредством зенитно-ракетного комплекса.

Уточняется, что радар ВКС РФ фиксировал пуск двух ракет ВСУ.

До этого сообщалось, что на борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. В настоящее время место падения Ил-76 оцеплено, а находящиеся на месте специалисты проводят следственные мероприятия. Кроме того, в скором времени прибудет комиссия для выяснения причин случившегося.

Ранее МИД России назвал актом варварства инцидент с крушением Ил-76 в Белгородской области.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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