Помилованного экс-бойца СВО по фамилии Миллиардер задержали с оптовой партией мефедрона

В Омской области полиция задержала помилованного экс-бойца СВО Егора Миллиардера с 4,8 кг мефедрона. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

По информации издания, предварительно, Миллиардера задержали 21 января на 547-м километре федеральной трассы Тюмень—Омск. В багажнике иномарки экс-бойца оперативники обнаружили десять пакетов с наркотиками.

Мужчину подозревают в перевозке оптовой партии мефедрона, сообщил источник издания. В отношении Миллиардера возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере. Ему планируют избрать меру пресечения.

Сообщается, что фигурант ранее дважды был судим за наркотики. В 2022 году суд назначил ему наказание в виде 12 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Мужчина был помилован и отправился на СВО.

Ранее в Приморье помилованного бойца ЧВК «Вагнер» осудили за расправу над собутыльником.