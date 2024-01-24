Украинское СМИ исправило новость о причастности ВСУ к крушению Ил-76

Портал «Украинская правда», который после крушения самолета Ил-76 опубликовал новость с указанием о причастности вооруженных сил Украины (ВСУ) к случившемуся, отредактировал статью. В данный момент на сайте издания стоит исправленная версия материала.

Изначально в статье говорилось со ссылкой на источник в ВСУ, что именно украинские военные сбили самолет, на котором якобы перевозили ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. Теперь же в материале есть абзац с пометкой «исправлено», в котором говорится:

«Ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолета. В то же время другой источник «УП» не подтвердил эту информацию».

Как пишет украинское издание «Страна.ua», сейчас минобороны Украины выясняет причастность ВСУ к случившемуся.

О крушении военного самолета в Белгородской области 24 января сообщили местные жители. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Корочанском районе. Сейчас на месте происшествия работают следователи и спасатели. Сам Гладков также направился в район катастрофы.

По данным Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Ранее на авиакатастрофу в Белгородской области отреагировали в Кремле.