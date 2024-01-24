Мужчина ударил по лицу проходившую мимо женщину в московском метро и попал на видео

В Москве мужчина ударил по лицу проходившую мимо незнакомую женщину в метро. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на станции метро «Марксистская», сообщает ведомство. Мужчина нанес незнакомке удар рукой в область головы. Женщина упала и получила телесные повреждения, ей потребовалась медицинская помощь.

Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранительные органы занимаются установлением личности злоумышленника и его поисками.

До этого в Екатеринбурге неизвестный напал на мать двоих детей в автобусе и выбил ей кулаком зубы. Сообщается, что агрессор, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента из транспорта высадили и нападавшего, и пострадавшую.

Ранее в Москве задержали иностранца за нападение на полицейского.