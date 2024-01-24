Беспилотники обезврежены утром над Орлом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что над Орлом были обезврежены беспилотники.

«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие», — говорится в публикации.

Предварительно, пострадавших в инциденте нет.

Он пояснил, что утром были обезврежены беспилотные летательные аппараты в Железнодорожном и Северном районах. К местам происшествия были стянуты службы для обеспечения безопасности населения.

17 января Орловский губернатор сообщил о нововведении при угрозе налета со стороны ВСУ. Теперь при угрозе налета украинских БПЛА включатся сирены.

До этого минобороны России сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Воронежской областью.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.