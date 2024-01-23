В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» стартовали Дни студенчества

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» на ВДНХ 23 января прошла церемония открытия Дней студенчества и День открытых дверей РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. Об этом сообщается на сайте компании.

В рамках мероприятии ректор университета Виктор Мартынов рассказал гостям об образовательных программах университета и перспективах, которые открываются перед его выпускниками.

По его мнению, профессии нефтяника и газовика еще долго будут востребованы. Он подчеркнул, что молодые специалисты смогут внести свой вклад в развитие отрасли.

«В абсолютном выражении потребление нефти и газа в мире будет только увеличиваться, поэтому студенты Губкинского университета обеспечены работой на много десятилетий вперед», — заявил Мартынов.

РГУ, в свою очередь, предлагает абитуриентам широкий выбор образовательных программ, необходимых для снабжения кадрами предприятий на всех стадиях процесса добычи, переработки и сбыта энергоресурсов.

Как напомнили в «Роснефти», в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие» компания сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 58 школ, 58 колледжей и 73 вуза. При этом работа с Губкинским университетом ведется уже более 20 лет.

«Все эти годы университет является стратегическим партнером Компании. Взаимодействие в образовательной сфере, в области научной и инновационной деятельности носит комплексный характер и способствует взаимному развитию», — говорится в сообщении.

Также в рамках Дня открытых дверей РГУ прошли выступления творческих коллективов РГУ, проведены лекции на тему «Устойчивое развитие и пластикообразование» и «Оценка цифровой зрелости нефтегазовых компаний». Кроме того, гости могли поучаствовать в деловой игре от Центра компетенций, а также в квизах на нефтегазовую тематику от студентов вуза.

Напомним, Дни студенчества в павильоне «Роснефти» продолжатся до 26 января. На площадке пройдут дни открытых дверей вузов-партнеров, представители которых познакомят гостей со своими образовательными программами.