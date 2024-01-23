В Москве электроодеяло загорелось на пенсионерке и устроило пожар в квартире

В Москве пожилая женщина получила серьезные травмы после того, как воспользовалась электроодеялом. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в многоэтажном доме. По предварительной информации, 69-летняя женщина решила накрыться электроодеялом, которое купила в интернете.

Спустя некоторое время произошло короткое замыкание, затем пожар. Женщина вдохнула слишком много едкого дыма. Приехавшие на место медики оказать помощь пенсионерке не смогли.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра. Известно, что в квартире не было пожарных извещателей и россиянка не смогла быстро отреагировать на возгорание.

Ранее в Хакассии ревнивец с психическим заболеванием вывез жену в лес и поджег машину с ней.