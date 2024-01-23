Ученик заразился педикулезом по вине педагога, устроившего свалку в классе омской школы

Родители пожаловались на антисанитарные условия в одном из кабинетов омской школы, где учатся их дети. Пост об этом появился в сообществе «Типичный Омск» во «ВКонтакте».

Грязь и хлам хранились в одном из классов школы №33 на улице Туполева. По словам источника, знакомого с ситуацией, мусор складировал учитель начальных классов. Его ученики были вынуждены находиться в захламленном кабинете, и в результате как минимум у одного из младшеклассников обнаружили педикулез.

«Администрация школы бездействует им наплевать на замечания родителей. Обещали все вынести из класса и навести порядок, по факту родители общими силами самостоятельно были вынуждены организовать субботник в выходные дни и очистить класс от хлама», — говорится в анонимном сообщении.

На ситуацию в школе отреагировали в пресс-службе мэрии города. Там сообщили, что привлекут виновных к дисциплинарной ответственности.

«Руководителю образовательного учреждения указано на усиление контроля по исполнению требований санитарного законодатель», — подчеркнули в омской администрации.

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