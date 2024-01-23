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В Госдуме объяснили, что изменится после введения статуса многодетной семьи

Депутат Бессараб: введение статуса многодетной семьи вводит ряд новых мер поддержки

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Введение статуса многодетной семьи в России было необходимо, так как в разных регионах он различался из-за особенностей и традиций. Так, в некоторых субъектах семья с тремя детьми не считалась многодетной, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Закрепление общего статуса также вводит новые меры поддержки таких семей, отметила она в беседе с RT.

Единое понятие многодетной семьи позволяет также утвердить единый перечень стандартов их поддержки, отметила Бессараб. Это, в том числе, пенсионные права многодетной матери.

«Мама, родившая и воспитавшая троих детей, имеет право выйти на пенсию раньше на три года. Родившая и воспитавшая четырех — на четыре года. Родившая и воспитавшая пять и более детей имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Кроме того, это поддержка семей пособиями, выплатами», — пояснила депутат.

Среди новых мер поддержки она привела в пример помещение культурных центров, поддержка по профессиональному обучению родителей. Дети из таких семей имеют право на бесплатное горячее питание в школах, а также на внеочередное устройство в детсад.

«Самое важное, что указом президента дается гарантированное право на получение социальной поддержки. Но при этом регионы не могут отменять те преференции, которые уже есть», — подчеркнула Бесараб.

Напомним, президент Владимир Путин сегодня подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Он поручил установить единый образец подтверждающего статус многодетной семьи удостоверения и обеспечить ведение банка данных.

В Общественной палате ранее предложили предоставить отцам многодетных семей дополнительную льготу.

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