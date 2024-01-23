Кондуктора из Самары по ошибке затравили из-за кота Твикса

Кондуктора из Самары Татьяну Трифонову по ошибке затравили из-за кота Твикса, которого высадила с поезда на мороз проводница поезда. Историю рассказало издание 63.RU.

Дочь Татьяны Елена рассказала, что она получает угрозы жизни и многочисленные оскорбления на телефон. Данные женщины выложили в сеть блогеры, пытавшиеся найти ту самую проводницу.

«Мы обращались и к блогерам, которые опубликовали личные данные мамы. От одного ответа мы так и не получили, а второй отказался убирать свой пост», — рассказала Елена.

Из-за того, что адрес Трифоновых также попал в сеть, они временно укрылись в другом доме и пытаются не выходить на улицу. Женщины обратились в полицию и планируют также подать заявление в прокуратуру.

До этого выбросившую кота из поезда проводницу временно отстранили от работы.

18 января стало известно, что в Кирове работница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за бездомного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Ранее выбросившая кота Твикса из поезда на мороз проводница объяснила свой поступок.