Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кондуктора из Самары по ошибке затравили из-за кота Твикса

63.RU: кондуктора из Самары Трифонову по ошибке затравили из-за кота Твикса

close
100%
Инцидент Барнаул/VK

Кондуктора из Самары Татьяну Трифонову по ошибке затравили из-за кота Твикса, которого высадила с поезда на мороз проводница поезда. Историю рассказало издание 63.RU.

Дочь Татьяны Елена рассказала, что она получает угрозы жизни и многочисленные оскорбления на телефон. Данные женщины выложили в сеть блогеры, пытавшиеся найти ту самую проводницу.

«Мы обращались и к блогерам, которые опубликовали личные данные мамы. От одного ответа мы так и не получили, а второй отказался убирать свой пост», — рассказала Елена.

Из-за того, что адрес Трифоновых также попал в сеть, они временно укрылись в другом доме и пытаются не выходить на улицу. Женщины обратились в полицию и планируют также подать заявление в прокуратуру.

До этого выбросившую кота из поезда проводницу временно отстранили от работы.

18 января стало известно, что в Кирове работница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за бездомного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Ранее выбросившая кота Твикса из поезда на мороз проводница объяснила свой поступок.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами