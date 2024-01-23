В РПЦ призвали запретить мобилизацию многодетных отцов в мирное время

В целях сохранения численности российского народа и стимулирования рождаемости в России следует на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей, заявил патриарх Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему в РФ закону, право на отсрочку имеют отцы четырех детей. Предстоятель Русской Православной Церкви призвал предоставить такие же права и семьям, имеющим троих детей.

«Именно такая семья дает, хотя и минимальный, но реально прирост нашего населения», — отметил патриарх.

В 2024 году тема Рождественских парламентских чтений – «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». 23-27 января в Москве проходит их финальная часть. В Совфеде на ХII Рождественских парламентских встречах участвует председатель палаты Валентина Матвиенко, глава РПЦ, а также духовенство.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.