Диетолог рассказала, как испечь полезный пирог

Натуральные ягоды, к примеру клубника или черника, сделают пирог более полезным. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. По ее словам, фрукты и ягоды содержат важные для организма витамины, минералы, пищевые волокна и антиоксиданты.

«Важно отметить, что при приготовлении пирога некоторые полезные свойства фруктов и ягод могут уменьшаться из-за обработки и нагревания. Тем не менее значительная часть витаминов и минералов сохраняется, делая фруктовый пирог полезным дополнением к рациону», — сказала врач.

Она добавила, что антиоксиданты, которые содержатся во фруктах и ягодах, могут помочь в борьбе со свободными радикалами в организме.

До этого Джутова отмечала, что, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее потребление свободных сахаров, содержащихся в выпечке, не должно превышать 10% от общего объема энергопотребления в сутки. При этом, по ее мнению, этот показатель лучше снизить до 5%.

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