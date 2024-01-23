В Кремле объяснили отличие ударов по Киеву и Харькову от обстрелов Донецка

В Кремле не считают ракетные удары Вооруженных сил России по Киеву и Харькову ответом на обстрел украинскими войсками Донецка, поскольку в первом случае были атакованы военные объекты, а не гражданские. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно ли считать ракетные удары по Киеву и Харькову ответом на обстрел Донецка? Нет, нельзя. Мы продолжаем спецоперацию. Наши военные не бьют по гражданским объектам и по мирному населению. Это то, что отличает наших военных от военных киевского режима», — объяснил Песков.

21 января украинские войска нанесли удар по микрорайону Текстильщик в городе Донецке, где расположены рынок и торговые ряды. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 52 человека. Из них спасти удалось только 25 жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Утром 23 января сообщалось о взрывах в Харькове и Киеве.

Ранее в ООН выразили сожаление по поводу удара ВСУ по Донецку.