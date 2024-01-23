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Россиянам назвали способ защитить питомца от судьбы кота Твикса

Эколог Потоловский: чтобы не потерять питомца, нужно надеть на него GPS-ошейник

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Depositphotos

После истории с котом Твксом, который погиб после того, как его выбросили из поезда, россиянам посоветовали заранее принять меры на случай, если питомец потеряется. Перед поездкой на собаку или кошку лучше всего надеть GPS-ошейник, отметил кандидат технических наук, эксперт по экологической безопасности Роман Потоловский в беседе с телеканалом «360».

GPS-ошейник позволит отслеживать местоположение питомца. При этом у них есть свои ограничения – к примеру, если речь идет о собаке, заблудившейся в густом лесу, горном ущелье или около высоких зданий. Однако благодаря применению нескольких спутниковых систем, в том числе – ГЛОНАСС, местоположение животного можно будет отследить даже в сложных условиях, считает спцеиалист.

Случай с гибелью кота Тикса Потоловский назвал социальным явлением.

«Сейчас кот Твикс стал больше, чем просто кот, и больше, чем частный случай. Он стал социальным явлением, как, например, истории с высаживанием детей на мороз в случае отсутствия билета на автобус», – считает эксперт.

Напомним, 11 января в Кирове проводница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. При этом на питомца по имени Твикс был оформлен проездной билет. Через несколько дней кота нашли мертвым.

В РЖД после случившегося извинились и анонсировали утверждение новых правил, согласно которым проводникам запретят высаживать животных из поезда. Проверить детали инцидента поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Выбросившая кота проводница ранее объяснила свой поступок.

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