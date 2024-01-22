На Кубани спасатели шесть часов несли на носилках ребенка, найденного в заснеженном лесу

В Краснодарском крае спасли отца и сына, которые заблудились в лесу 20 января, мужчина с подростком отправились пешком из Краснодара в Абинский район. Об этом сообщает краевая пресс-служба МЧС.

Отец и сын отправились смотреть на дольмены Шапсугского треугольника, мужчина и 14-летний подросток решили идти пешком через лес. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь, в экстренные службы обратилась мать мальчика.

38 часов понадобилось поисковикам, чтобы обнаружить пропавших. Поиски осложняла погода: дождь сменился мокрым снегом, отец и сын могли замерзнуть при минусовой температуре.

В два часа ночи 22 января заблудившихся нашли недалеко от дольменов, они замерзли и обессилили, почти шесть часов спасатели несли мальчика по лесу к дороге. Путешественников доставили на квадроцикле к служебному автомобилю, а затем передали медикам.

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