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Машков анонсировал большое собрание доверенных лиц Путина

Машков заявил о собрании доверенных лиц Путина для обсуждения идей от россиян

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В ближайшее время состоится большое собрание доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом сообщил сопредседатель центрального избирательного штаба Путина, актер Владимир Машков, пишет РИА Новости.

По его словам, на собрании обсудят предложения, которые затем представят кандидату. При этом точных дат артист пока не назвал.

22 января представители избирательного штаба Владимира Путина предоставили в Центризбирком 315 тыс. подписей в поддержку кандидата на президентских выборах.

Подавать документы и подписи в ЦИК, которые необходимы для регистрации Путина на выборах, пришли сопредседатели его избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, а также доверенное лицо кандидата в президенты Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

По словам Владимира Машкова, в поддержку Владимира Путина получено в 10 раз больше подписей, чем необходимо для его регистрации на выборах. По закону самовыдвиженцы на выборы президента России должны собрать не менее 300 тыс. подписей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее политолог заявила о высоком уровне поддержки Владимира Путина среди россиян.

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