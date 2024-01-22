В ЦИК поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина

Представители избирательного штаба кандидата в президенты Российской Федерации, действующего главы государства Владимира Путина доставили в Центризбирком подписи избирателей, которые являются необходимыми для его регистрации на выборах президента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По закону для того, чтобы выдвиженцу зарегистрироваться на выборах, нужно принести в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей. Представители избирательного штаба доставили в ЦИК 95 коробок с подписями. В комиссию их занесли 15 волонтеров штаба. Так, Владимир Путин первым представил подписные листы в свою поддержку в ЦИК из восьми участников президентской гонки, находящихся на стадии их сбора.

Подавать документы и подписи в ЦИК, которые необходимы для регистрации Путина на выборах, пришли сопредседатели его избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, а также доверенное лицо кандидата в президенты Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

До этого сообщалось, что более 2,5 млн подписей по всей России собрано в поддержку кандидата на должность будущего президента страны Владимира Путина.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что Москва требует от США усилить охрану ее дипмиссий из-за выборов в России.