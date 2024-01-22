Психолог рассказал, в какие игрушки не стоит играть детям

Детям не стоит играть в интерактивные игрушки, поскольку они вредят развитию воображения у ребенка. Об этом в эфире «Радио 1» заявил психолог-психотерапевт Тамерлан Заников. Кроме того, по его словам, нарушается мелкая моторика.

«Если ребенку дают игрушки, которые за него все делают — и ходят, и разговаривают, — у него пропадает возможность развить свое креативное мышление, воображение. Поэтому, когда ребенок играет, ему лучше дать деревяшки. Пусть он за них говорит, создает какие-то сценки, тогда он будет развиваться», — отметил Заников.

Он добавил, что важно акцентировать внимание на развитии критического мышления у детей. Для этого, по его словам, нужно направлять усилия не на пресекающие меры, а на развивающие.

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